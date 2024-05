Arno Gaus ist GA-Sportler April Der Miro Klose des Wassersports

Der junge Bonner sieht es dennoch locker. „Olympia war nie mein besonderes Ziel“, sagt er. Eventuell geht er die Spiele 2028 in Los Angeles noch einmal an. Zuvor aber will er sich einen kleinen Traum erfüllen. „Ich bin 22, fahre seit drei Jahren internationale Rennen – und war noch nie bei einer U23-Weltmeisterschaft.“ Die startet am 18. August in St. Catharines in Kanada. Und auch, wenn er sagt, dass er sich „eigentlich nichts aus Medaillen macht“, so will er bei den Junioren doch gerne ganz vorne mitfahren. Vielleicht kann er in Kanada ja zumindest im Kleinen zu Miro Klose aufschließen. Der ist Fußball-Weltmeister. Und hält als ewiger WM-Rekordtorschütze einen Weltrekord. Genauso wie Gaus.