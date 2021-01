Alternatives Format : Die GA-Sportlergala als Videoschalte

Trotz der Corona-Pandemie findet auch in diesem Jahr die Gala zur GA-Sportler-des-Jahres-Wahl statt. Allerdings als Video-Schalte mit allen Nominierten und Moderator Wolf-Dieter Poschmann. Die Gala wird am 30. Januar ausgestrahlt.

„Die Sportler der Region waren fleißig und engagiert, sie haben trotz der Einschränkungen an sich und ihren Leistungen gearbeitet. Das wollen wir zeigen und würdigen“, so GA-Chefredakteur Helge Matthiesen. „Ohne Sport ist der Lockdown kaum auszuhalten: gut, dass es die Sportlerinnen und Sportler gibt, die uns vormachen, dass es weiter geht und dass es sich lohnt, nicht aufzugeben.“

Und so überträgt der GA hier am 30. Januar um 20.15 Uhr coronagemäß und -erprobt eine Videoschalte mit allen Sportlern sowie Moderator Wolf-Dieter Poschmann. Alle Monatssieger, die nun zur Jahreswahl standen, sind mit von der Partie. Dazu auch Vereinsvertreter der nominierten Mannschaften. Bis kurz vor Weihnachten hatten die GA-Leser die Chance, für ihren Favoriten abzustimmen. Nach Jury-Entscheid steht der Sieger also fest und wird am 30. Januar bekannt gegeben.