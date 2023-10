Kandidaten zur GA-Sportlerwahl 2023 Stark auf der Matte und mit dem Schläger

Falk Petersilka startete überzeugend in das Kalenderjahr 2023. Ende Januar krönte er sich in Stuttgart in der Klasse bis 100 Kilogramm zum zweiten Mal in seiner Karriere zum deutschen Meister. Der 25-Jährige freute sich besonders über den Titel, da 2022 für ihn ein Seuchenjahr war. Drei Verletzungen und eine Corona-Erkrankung setzten dem Godesberger zu. In Stuttgart gelang Petersilka dann der Befreiungsschlag. Besonders der Weg zu seinem zweiten Titel war beeindruckend. Petersilka schaltete im Halbfinale immerhin Eduard Trippel – den Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2021 in der Klasse bis 90 Kilogramm und erfolgreichsten deutschen Judoka bei den Spielen in Tokio – aus.