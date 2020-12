Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Frederik Breuer und Paul Klapperich sorgen für ein Novum

Bonn Die Bonner Ruderer Frederik Breuer und Paul Klapperich haben sich mit ihrem Sieg im September für die Wahl zum GA-Sportler des Jahres qualifiziert. Das Duo gewann im Zweier bei den deutschen Juniorenmeisterschaften.

Dabei sorgten die beiden für ein Novum, denn zum ersten Mal in der Geschichte der seit 2013 stattfindenden GA-Sportlerwahl wurden gleich zwei Athleten ausgezeichnet. Die Ruderer ließen dabei den Tour-de-France-Teilnehmer Max Walscheid, den Leichtathleten Maurice Grahl, den Spicher Radsportler Dominik Ivo sowie Baseballer Daniel Lamb-Hunt hinter sich.

Geehrt wurde das BRG-Duo für den Erfolg bei den deutschen Juniorenmeisterschaften in Hamburg. Im Zweier gewannen die Ruderer nach dem Vor- und Zwischenlauf auch das anschließende A-Finale mit mehr als zwei Bootslängen Vorsprung auf die Konkurrenz. Klar, dass beide Athleten quasi „im Paket“ zur Monatswahl antraten.

Eigentlich hatten sich Breuer und Klapperich durch ihren Erfolg in Hamburg auch für die U19-Europameisterschaften in Serbien qualifiziert, doch der Deutsche Ruderverband (DRV) verzichtete letztlich aufgrund der kritischen Corona-Lage im gastgebenden Land auf eine Teilnahme seiner Athleten.

Auch nationale Ruderwettkämpfe fielen 2020 der Pandemie zum Opfer. „Wir hatten nur einen einzigen nationalen Wettbewerb in der Hauptsaison im Zweier“, bedauert Breuer.Doch davon ließen sich die beiden 18-Jährigen nicht unterkriegen und untermauerten ihre starken Leistungen bei den NRW-Meisterschaften in Krefeld. Mit deutlichem Vorsprung sicherten sie sich dabei die Goldmedaille im Zweier. Eine großartige Leistung, auch wenn der Wettbewerb nicht so hoch angesiedelt ist, da er nicht zur Hauptsaison gehört.