Zehn Kandidaten sind nominiert Wer wird GA-Sportler des Jahres 2023?

Für Falk Petersilka hätte der Januar kaum besser laufen können. In Stuttgart krönte sich der Judoka in der Klasse bis 100 Kilogramm zum zweiten Mal in seiner Karriere zum deutschen Meister. Auf dem Weg dahin besiegte der ehemalige U18-Weltmeister im Halbfinale mit Eduard Trippel den Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2021.