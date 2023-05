Der Nachwuchs dreht auf Wer wird GA-Sportler des Monats April?

Den Sprung von den Junioren zu den Herren hat Jano Rübo vortrefflich gemeistert. Der 20-Jährige hat gleich in seinem ersten Jahr bei den Männern den European Cup in Dubrovnik/Kroatien gewonnen. Bei dem stark besetzten Turnier zog der junge Judoka der SSF Bonn in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm, in der 53 Kämpfer antraten, souverän ins Finale ein und konnte dort den Belgier Zelemkhan Batchaev nach mehr als zehn Minuten Kampfzeit bezwingen.