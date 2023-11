Internationale Titel Wer wird GA-Sportler des Monats Oktober?

Dank eines überragenden fünften Platzes beim Grand Final der World Triathlon Championship Series im spanischen Pontevedra hat sich Lasse Lührs vorzeitig für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Als einer der beiden besten deutschen Triathleten wird der für die SSF Bonn startende 27-Jährige im kommenden Sommer an der Seine bei Olympia starten. In Pontevedra kam Lührs nach 1500 Metern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen nur 22 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel.