GA-Sportlerwahl Wer wird GA-Sportler des Monats Juni?

Ihren Traum erneut ausleben wird Alejandra Aybar. Die 36-jährige Paraschwimmerin sicherte sich bei der Citi World Series in Paris die Silbermedaille über 50 Meter Schmetterling in ihrem Klassement. Dank dieses überragenden Rennens in 41,70 Sekunden machte die junge Frau aus der Dominikanischen Republik, die für die Schwimm- und Sportfreunde Bonn (SSF) startet, die Qualifikation zu den Paralympischen Spielen klar. Nach Tokio 2021 darf die Mittelamerikanerin, die durch die sogenannte Glasknochenkrankheit eingeschränkt ist, zum zweiten Mal an Paralympischen Spielen teilnehmen.