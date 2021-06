Entscheidender Anteil am Klassenerhalt : Marcel Kaiser zum GA-Sportler des Monats gekrönt

Entscheidender Anteil am Klassenerhalt

Mit seinen Treffern in der Endphase der Saison leistete Marcel Kaiser (Mitte) einen wesentlichen Beitrag zum Klassenerhalt des Bonner SC. Die GA-Leser belohnten dies mit der Wahl zum Sportler des Monats. Foto: Boris Hempel

Bonn Mittelfeldspieler Marcel Kaiser vom Bonner SC ist zum GA-Sportler des Monats Mai gewählt worden. Mit seinen Toren hatte er entscheidenden Anteil am Klassenerhalt des BSC in der Regionalliga.

Marcel Kaiser gelingt aktuell beinahe alles. Im Mai und Anfang Juni schoss der 30-Jährige den Bonner SC fast im Alleingang zum Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga West. Jetzt gewann Kaiser auch noch die Sportlerwahl des GA – vor Kanuslalom-Spezialistin Ricarda Funk, Radrennfahrer Max Walscheid, Mittelstreckenläuferin Majtie Kolberg und Fußball-Profi Blendi Idrizi. „Das überrascht und freut mich umso mehr“, sagt der GA-Sportler des Monats Mai. „Die Auszeichnung, die selbstverständlich auch der gesamten Mannschaft gilt, passt zu meiner Abschiedstour, die ich mit Sicherheit niemals vergessen werde.“

In den vergangenen Wochen schwamm Kaiser auf einer regelrechten Erfolgswelle. Der Lauf des schnellen Mittelfeldspielers begann beim Spiel in Straelen. Der BSC stand mit dem Rücken zur Wand, besser gesagt mit dem Rücken zum letzten Tabellenplatz. Ein Dreier war seinerzeit Gold wert. Die Mannschaft spielte mutig. Für den Lohn sorgte Kaiser, der in der Anfangsphase einen Fehler der Hausherren eiskalt ausnutzte und das entscheidende 1:0 erzielte.