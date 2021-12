Tänzer des TSC Blau-Gold Rondo Bonn : Feodora Khan und Niklas Neureuther sind GA-Sportler des Monats November

Bonn Die Bonner Profi-Tänzer Feodora Khan und Niklas Neureuther sind GA-Sportler des Monats November. Für die beiden war es nicht nur auf dem Tanzparkett ein erfolgreiches Jahr.

Gleich dreimal standen Neureuther und Khan bei nationalen und internationalen Meisterschaften 2021 auf dem Treppchen: im September ertanzten sich die Standardspezialisten mit ihrer Kür die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Baden-Baden, im November folgten dann zwei dritte Plätze bei den deutschen Meisterschaften in Bonn. Bei starker Konkurrenz konnten Neureuther und Khan – die übrigens nur auf dem Parkett ein Paar sind – sowohl in den fünf Standardtänzen als auch in der Kür die Wertungsrichter überzeugen.