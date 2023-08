Handball-Weltmeister Sören Steinhaus ist Sportler des Monats Juli

Mit dem Team des TSV Bayer Dormagen befindet er sich derzeit mitten in der heißen Phase der Vorbereitung, „es geht gerade an den Feinschliff“, berichtet er und fiebert schon dem ersten Meisterschaftsspiel am 1. September, an einem Freitagabend, in heimischer Halle in Dormagen gegen den TuS Nettelstadt-Lübbecke entgegen.