GA-Sportlerwahl Wer wird GA-Sportler des Monats Dezember?

Eine enorm starke Saison spielt derzeit Lena Wenzel beim Bonner THV. Die junge Hockeyspielerin hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Damenmannschaft des BTHV den Klassenerhalt in der Hallenbundesliga so früh wie nie zuvor gesichert hat und sogar lange um den Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft mitspielte. Neun Tore erzielte Wenzel in den bisher acht Spielen, womit sie in der Torjägerinnenliste der Bundesliga-Weststaffel auf dem dritten Platz rangiert – und das als Verteidigerin.