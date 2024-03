GA-Sportlerwahl Wer wird GA-Sportler des Monats Februar?

Den Platz ganz oben auf dem Treppchen nahm Nouri Günther bei den westdeutschen Meisterschaften der Junioren im Judo ein. Der 19-Jährige Judoka von den SSF Bonn setzte sich in Lünen in dem 26 Teilnehmer starken Feld in der Klasse bis 76 Kilogramm souverän durch und wurde erstmals westdeutscher Meister bei den unter 21-Jährigen. Der Titel brachte ihm gleichzeitig die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften, die vom 8. bis 10. März in Frankfurt an der Oder ausgetragen werden.