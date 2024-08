GA-Sportlerwahl Wer wird GA-Sportler des Monats Juli?

Als amtierende Olympiasiegerin im Kanuslalom fuhr Ricarda Funk an die Seine. 2021 hatte die in Ahrweiler geborene und in Remagen und Bad Breisig aufgewachsene Athletin in Tokio Gold gewonnen. In Paris präsentierte sich die 32-Jährige in den Vorläufen überragend stark und zog als Zeitbeste ins Finale ein. Doch im Endlauf fuhr sie knapp an einem Tor vorbei, erhielt dafür eine 50-Sekunden-Strafe und landete dadurch letztlich auf dem elften Platz.