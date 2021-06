Kampf gegen Wasser, Zeit und Abstieg : Wer wird GA-Sportler des Monats Mai?

Bonn Für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Mai sind Ricarda Funk, Max Walscheid, Marcel Kaiser, Blendi Idrizi und Majtie Kolberg nominiert. Wir stellen die fünf Kandidaten vor.

Noch nicht in der Welt-, aber zumindest in der deutschen Eliteklasse ist Blendi Idrizi angekommen. Der in Bonn gebürtige Kosovare, der einst beim Bonner SC und BW Friesdorf das Fußballspielen erlernte, feierte am 31. Spieltag sein Debüt in der Bundesliga für den FC Schalke 04. Und das gegen Hertha BSC gleich in der Startelf. Drei Tage später trat der 23-jährige Offensivspieler, der zuvor 31 Spiele in der U23-Mannschaft der Schalker in der Regionalliga West bestritten hatte, ins ganz große Rampenlicht, als er beim 4:3-Sieg gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Zu dem Zeitpunkt war Schalke allerdings schon abgestiegen.