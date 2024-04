GA-Sportlerwahl Wer wird GA-Sportler des Monats März?

Zwar keine handfesten Trophäen gewinnen, aber dennoch große Erfolge einfahren konnte auch der Floorballer Florian Weißkirchen, der für die SSF Dragons Bonn in der Floorball-Bundesliga startet. Der 25-Jährige beendete die Saison als insgesamt zweitbester Scorer der Bundesliga mit 34 Toren und 30 Vorlagen aus 22 Spielen. Damit führte er die Dragons erstmals in deren Geschichte in die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Darüber hinaus qualifizierte er sich mit der deutschen Nationalmannschaft bei einem Turnier in Lettland für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Schweden im Dezember.