GA-Sportlerwahl : Neue Trophäe soll Sportlern eine Freude machen

Rheinbach Eine Schülerin der Glasfachschule Rheinbach hat die neue Trophäe für die GA-Sportlerwahl kreiert. Bis zur Fertigstellung sind viele Arbeitsschritte nötig.

Zusammen mit der Glasfachschule Rheinbach hatte der General-Anzeiger die Schülerinnen und Schüler aus den Abschlussklassen der Schule aufgerufen, eine neue Trophäe für die GA-Sportlerwahl zu kreieren, die bei der Sportlergala an diesem Freitag übergeben wird (siehe Kasten). Logischerweise sollte der Pokal, wie schon sein ebenfalls an der Glasfachschule konzipierter Vorgänger, aus Glas erstellt werden. Heraus kamen mehr als zwei Dutzend Vorschläge, die der Jury aus Mitarbeitern des GA zunächst als am Computer erstelltes oder gezeichnetes Design vorgestellt wurden. Die fünf schönsten Ideen wurden anschließend als echtes Modell aus Glas gebaut und der Jury präsentiert. Am Ende setzte sich Engelbrecht mit ihrer Kreation durch.