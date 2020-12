Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Oliver Dasburg erzielte 21 Treffer in vier Partien

Maßgeblich am Aufschwung des Handball-Regionalligisten TV Rheinbach M 1883 beteiligt war in der vorigen Saison Oliver Dasburg (beim Wurf). Foto: Wolfgang Henry

Rheinbach Die Kür zum GA-Sportler des Jahres geht in ihre entscheidende Phase. Neun Monatssiegerinnen und -sieger stehen zur Wahl, die in Porträts vorgestellt werden. Auch Handballer Oliver Dasburg bewirbt sich um den Titel.

Für den TV Rheinbach M 1883 begann die Saison 2019/2020 in der Regionalliga Nordrhein mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen eher durchwachsen. Doch im November folgte der Umschwung, das Team zeigte ein ganz anderes Gesicht: Drei Siege fuhren die Rheinbacher ein, einmal spielten sie remis. Maßgeblich an diesen Erfolgen gegen TuSEM Essen II (24:23), die SG Ratingen (28:26), die SG Langenfeld (30:25) und den HC Weiden (26:26) beteiligt war der linke Rückraumspieler Oliver Dasburg. In den vier Begegnungen erzielte er insgesamt 21 Tore, acht davon per Siebenmeter. Nicht zuletzt aufgrund dieser Serie gelang der Mannschaft des RTV im November der Sprung auf den vierten Tabellenplatz. Diesen Aufschwung nahmen die Rheinbacher auch in den Dezember mit; zwischenzeitlich gelang es ihnen sogar, Tabellenplatz drei zu erobern.