Fünf Athleten streiten um den Titel : Wer wird GA-Sportler des Monats Januar? GA-Sportler

Bonn Nominiert für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Januar sind Henrik Proske, Alexa Hans, Maurice Grahl, Leondrit Gashi und Parker Jackson-Cartwright.

Ganz hoch hinaus wollen die Nachwuchs-Basketballerinnen der BG Bonn. Nach zuletzt sieben Siegen in Folge haben die Godesbergerinnen die Tabellenführung in der Gruppe Mitte der Juniorinnen-Bundesliga WNBL übernommen. Im Januar siegte die BG dreimal. Herausragende Akteurin dabei war Alexa Hans . Die 1,92 Meter große Centerspielerin kam beim 67:61 gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter Team Mittelhessen auf 21 Punkte und zehn Rebounds. Im Schnitt erzielte Hans bei den drei Siegen 17 Punkte und war damit beste Scorerin ihres Teams.

Sich selbst übertroffen hat auch Maurice Grahl . Bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Junioren in Leverkusen sprintete der Nachwuchsläufer des LAZ Puma Rhein-Sieg über die 200 Meter zu Gold – und das in LAZ-Rekordzeit von 22,42 Sekunden. Gleichzeitig bedeutete das die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Nebenbei holte Grahl auch noch Silber über 60 Meter.

Leondrit Gashi steht noch am Anfang seiner Karriere. Und doch kann der 17-Jährige auf einige beachtliche Erfolge blicken. In der vorigen Saison wurde er zum jüngsten Profi-Boxer Deutschlands. Im Januar stieg er bereits zu seinem fünften Profi-Kampf in den Ring – und feierte den fünften Sieg. Gegen den Polen Patryk Zuchowski gewann der Niederkasseler nach Punkten und hat damit weiter eine lupenreine Kampfbilanz.

Bei den Telekom Baskets Bonn werden sich die Macher sicher immer noch kräftig die Hände reiben. Mit Parker Jackson-Cartwright ist den Baskets ein absoluter Glücksgriff gelungen. Als Spielmacher hat er die Bonner phasenweise an die Tabellenspitze der Basketball Bundesliga (BBL) geführt. Als Scorer hat er sich im Januar in die Geschichtsbücher des Vereins eingetragen. Gegen Bamberg traf der US-Amerikaner aus allen Lagen und hatte am Ende 40 Punkte auf dem Score­board – die drittbeste Ausbeute eines Baskets-Spielers in der BBL-Geschichte des Magenta-Clubs.