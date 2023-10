Kandidaten zur GA-Sportlerwahl Der Wirbelwind und sein Ringkämpfer

Die „Big Men“ wie Kratzer fokussieren sich vor allem auf das Spiel unter dem Brett. Will heißen: Rebounds sammeln und die Bälle wuchtig in den Korb stopfen. „Ausboxen, halten, schieben, das ist klassischer Ringkampf“, erklärt der robuste 26-Jährige sein Spiel unter dem Korb. Auch weil er das so gut beherrscht, war Kratzer eine elementare Säule in der Baskets-Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison Vizemeister in der Bundesliga wurde und als ersten Vereinstitel überhaupt den Sieg in der Champions League bejubelte.