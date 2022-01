BTHV-Torwartin ausgezeichnet : Victoria Kammerinke ist GA-Sportlerin des Monats Dezember

Sportlich und sozial engagiert: Victoria Kammerinke (links) ist die GA-Sportlerin des Monats Dezember. Foto: Wilfried Chruscz

Bonn Hockey-Torhüterin Victoria Kammerinke vom Bonner THV ist GA-Sportlerin des Monats Dezember – und nicht nur auf dem Spielfeld engagiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Constantin Graf

Victoria Kammerinke hat sich mit bärenstarken Leistungen im Tor der ersten Damenhockeymannschaft des Bonner THV die Auszeichnung als GA-Sportlerin des Monats Dezember verdient. Bei der Wahl setzte sie sich gegen starke Konkurrenz, unter anderem die Top-Läuferin Konstanze Klosterhalfen und Basketballspieler Michael Kessens, durch.

Im Dezember standen für die erste Damenauswahl richtungweisende Begegnungen in der Bundesliga West, der höchsten deutschen Spielklasse im Hallenhockey, an. Gegen die direkten Konkurrenten Crefelder HTC und Blau Weiß Köln sammelten die Bonnerinnen elementare Punkte im Abstiegskampf. Großen Anteil daran hatte Victoria Kammerinke als Torhüterin. Sie musste in diesen Partien jeweils nur zweimal hinter sich greifen. Am 8. Januar feierte das BTHV-Team nach einem 3:1-Sieg gegen den Crefelder HTC dann auch erneut den Klassenerhalt in Deutschlands höchster Hallenhockey-Klasse.

Info GA-Sportlerwahl Foto: General-Anzeiger Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt und auf einer großen Gala ausgezeichnet.

Victoria Kammerinke kommt gebürtig aus Kaarst unweit von Düsseldorf. Mit dem Hockey begann sie bereits im zarten Alter von vier Jahren beim Düsseldorfer HC. Bei ihrem Heimatverein durchlief die heute 25-jährige Torhüterin alle Jugendmannschaften und schaffte auch den Sprung in deutsche U-Nationalmannschaften. Aufgrund der besseren Perspektive in der Hockey-Bundesliga folgte mit 18 der erste Wechsel nach Hamburg zum Großflottbeker TGHC.

Im folgenden Sommer bot sich Kammerinke die Chance auf ein Sportstipendium in Philadelphia. „Eine großartige Erfahrung“, sagt sie. Vier Jahre und einen abgeschlossenen Bachelorstudiengang in International Business & Finance später zog es sie, wieder mit einem Stipendium, weiter zum Masterstudiengang nach England. „Es war eine tolle Möglichkeit, das Spielen in einer hohen Hockey-Klasse mit meinem Studium zu verbinden.“ Seit dem vergangenen Sommer hat die Torhüterin nun ihre sportliche Heimat beim Bonner THV gefunden, wo sie sich sehr wohlfühlt.

Wenn Kammerinke nicht auf dem Hockeyplatz steht, fährt sie in ihrer Freizeit sehr gerne Rennrad. In der Jugend war sie auch noch im Tennis und Schwimmen aktiv, aber mit zunehmender Intensivierung des Hockeysports waren diese Hobbys nicht mehr miteinander zu verbinden.

Ein Zeichen, dass sie sich in Bonn gut aufgehoben fühlt, ist mit Sicherheit auch Kammerinkes großes soziales Engagement beim BTHV. Im vergangenen Herbst half sie monatelang im vereinseigenen Hockeyshop aus. Als im Winter kurzfristig ein personeller Engpass im Trainerteam der Jüngsten entstand, erklärte sich Kammerinke spontan bereit, die mehr als 120 Minis zu betreuen. „Für mich ist das sehr wichtig, denn auch ich habe in diesem Alter mit dem Hockeyspielen angefangen und den Spaß am Sport entwickelt.“

Ob aus der kurzfristigen Aushilfe eine längerfristige Lösung wird, steht noch nicht fest. „Es bereitet mir sehr große Freude, die Minis zu betreuen. Allerdings befürchte ich, dass der straffe Terminkalender der Hockey-Bundesliga meine Anwesenheit schwierig gestalten wird. Es bringt den Kindern nichts, wenn ich nur sporadisch teilnehmen kann.“

Bis Anfang April haben die ersten Damen des Bonner THV noch Spielpause. Danach geht es dann mit der Rückrunde im Feldhockey weiter, wo der BTHV in der 2. Bundesliga vertreten ist. Nach der Hinrunde steht die Mannschaft von Trainer Matthias Caspari auf einem sehr guten dritten Tabellenplatz. „Das ist natürlich eine großartige Ausgangslage“, freut sich Kammerinke. Denn auch im Feldhockey lautet das große Ziel der Bonnerinnen: Klassenerhalt.