Fünf Teams sind nominiert Welches Team wird GA-Mannschaft des Jahres 2023?

Der Weg des TuS Mondorf ging in den vergangenen Jahren stetig steil bergauf. Vor vier Jahren waren die Volleyballer vom Rhein in die 2. Bundesliga aufgestiegen. 2022 wurden sie dann fast sensationell Meister der 2. Liga, sicherten sich am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten Moerser SC den Titel. 2023 waren die Mondorfer schließlich das überragende Team der 2. Liga. Mit nur einer Niederlage in 22 Spielen und 62 von möglichen 66 Punkten dominierte der TuS die 2. Liga nach Belieben und wurde wieder Meister. Auf den Aufstieg in die Bundesliga verzichtete der Club jedoch aus finanziellen Gründen.