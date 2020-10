Fünf Kandidaten zur Auswahl : Wer wird GA-Sportler des Monats September?

Bonn Ob im Boot, auf dem Rad, auf der Tartanbahn oder im Stadion – auch im September haben Sportler aus Bonn und der Region mit starken Leistungen überzeugt. Wählen Sie jetzt ihren Favoriten.

Langsam, aber sicher kehrt wieder ein wenig Normalität in die Sportwelt zurück, auch wenn es noch immer ein wenig schleppend vorangeht. Nichtsdestotrotz fanden im September wieder Wettkämpfe, Meisterschaften und Rennen statt. Auch wenn die Umstände, die derzeit für die Sportler herrschen, aufgrund der Corona-Pandemie eine Herausforderung sind, haben die Nominierten es geschafft, Höchstleistungen abzurufen – egal ob auf dem Wasser, dem Fahrrad oder der Tartanbahn. Bis zum kommenden Mittwoch, 21. Oktober, 24 Uhr, haben die GA-Leser unter ga.de/sportlerwahl nun die Chance, für ihren Kandidaten abzustimmen.

Die Athleten der Bonner Ruder-Gesellschaft, Frederik Breuer und Paul Klapperich, gewannen die Junioren-Meisterschaften im Zweier in Hamburg. Wegen des gemeinsamen Erfolgs sind beide nominiert. Damit hatten sich die beiden 18-Jährigen eigentlich einen Platz in der Nationalmannschaft bei der U19-EM in Serbien gesichert; aufgrund der angespannten Corona-Lage im Gastgeberland hat der Deutsche Ruderverband jedoch geschlossen auf eine Teilnahme verzichtet.