Fünf Kandidaten nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats Juni?

Bonn Für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Juni haben sich fünf Athletinnen und Athleten aus der Region qualifiziert: Nominiert sind Max Rendschmidt, Annika Zeyen, Phillip Davids, Max Walscheid und Lina Kröger.

Gleich einen kompletten Medaillensatz brachte Handbikerin Annika Zeyen von der Straßenrad-WM im portugiesischen Estoril mit zurück. Dabei begann sie mit Bronze mit der Mixed-Staffel und steigerte sich an den nächsten Wettkampftagen über Silber im Zeitfahren bis hin zu Gold im Straßenrennen. Damit verteidigte die Athletin der SSF Bonn auch ihren WM-Titel. Auch bei den Paralympics in Tokio wird sie in den drei Disziplinen an den Start gehen. Bis dahin stehen für sie noch zwei Trainingslager an – ein Höhentrainingslager in St. Moritz in der Schweiz und ein Vorbereitungscamp in Italien.