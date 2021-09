Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Eine Goldmedaille für die Heimat

Stolze Olympiasiegerin: Ricarda Funk präsentiert ihre Goldmedaille. Foto: dpa/Jan Woitas

Bonn Slalom-Kanutin Ricarda Funk gewann im Juli nicht nur ihr erstes olympisches Gold, sondern auch den Titel „GA-Sportlerin des Monats“. Damit ist die 29-Jährige eine der Kandidaten für die Jahreswahl.

Das Rennen um den Titel ist eröffnet. Noch bis zum 23. September, 0 Uhr, können die Leserinnen und Leser des General-Anzeigers den GA-Sportler des Jahres 2021 wählen. Sieben Athleten und vier Mannschaften stehen zur Wahl. Darunter ist auch Ricarda Funk.

Nach ihrer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio im Kanu-Slalom hat sich 29-Jährige, die in Bad Neuenahr-Ahrweiler geboren und in Bad Breisig aufgewachsen ist, auch den Titel GA-Sportlerin des Monats Juli gesichert. Dabei hatte sie sich unter anderem gegen Fechter André Sanita, Sprinter Maurice Grahl und die Judoka Karl-Richard und Johannes Frey durchgesetzt. Der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen sei für sie immer noch ein Traum, berichtet Funk. Ein paar Tage nach den Wettkämpfen in der japanischen Hauptstadt habe sie sich einen Zusammenschnitt angeschaut und sich gefragt, ob „das Realität ist oder alles nur ein Film“.

Ihren ganz persönlichen Gänsehautmoment hatte Funk bei der Ankunft im olympischen Dorf nach dem Finalrennen. In der Nacht standen die Sportlerinnen und Sportler des Teams D für die 29-Jährige Spalier und applaudierten ihr, die stolz und überwältigt ihre Medaille präsentierte. Gleich in ihren ersten Interviews widmete Funk die Medaille den von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen im Kreis Ahrweiler.

Info GA-Sportlerwahl Foto: grafik Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt.

Seit dem Gewinn der Medaille ist das Leben von Ricarda Funk noch stärker durchgetaktet. Erst mitten in der Nacht des Erfolges hatte sie nach zahlreichen Interviews, Fernsehauftritten und Empfängen Zeit, sich bei ihrer Familie zu melden. Im Anschluss an Olympia ging es gleich weiter mit der Vorbereitung auf das nächste „Highlight“ – die Weltmeisterschaften in Bratislava Ende September. Vielleicht kehrt Funk auch von diesen Wettkämpfen mit Edelmetall und einem weiteren Titel im Gepäck zurück.

