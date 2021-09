GA-Sportlerwahl : Gesucht: Die GA-Mannschaft des Jahres

Die Bonn Capitals wurden deutscher Baseball-Vizemeister und Zweiter im European Champions Cup. Foto: Pavel Chorobik

Bonn Vier Teams sind für die Wahl zur GA-Mannschaft des Jahres nominiert: Die Bonn Capitals (Baseball), der TuS Mondorf (Volleyball), die Damen des TTC GW Fritzdorf (Tischtennis) und die Tennisdamen des HTC SW Bonn.

Die Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2021 geht in den Endspurt. Noch bis Donnerstag, 23. September, 0 Uhr, können die Leserinnen und Leser des General-Anzeigers ihre Stimme online, per Telefon oder Stimmzettel abgeben. Neben den sieben Einzel-Athleten stehen auch vier Mannschaften zur Wahl. Alle vier haben außergewöhnliche Leistungen erbracht und große Erfolge gefeiert.

So wie die Bonn Capitals. Seit Jahren dominieren die Bundesstädter die Nord-Gruppe der Baseball-Bundesliga. Ohne eine einzige Niederlage wurden die Caps mal wieder Erster im Norden. Auch in den Playoffs setzte sich das Team von Coach Max Schmitz souverän durch und marschierte durchs Viertel- und Halbfinale. Erst in den Finals war dann gegen den Dauerrivalen Heidenheim Heideköpfe Schluss. Nach vier teils spannenden Partien mussten sich die Capitals dem Serienmeister mit 1:3-Siegen geschlagen geben.

Einen noch größeren Erfolg als den deutschen Vizemeistertitel erlangten die Caps jedoch im European Champions Cup, dem Europapokal der Landesmeister im Baseball. Fast schon sensationell erreichte die Schmitz-Truppe durch ein 8:7 im Halbfinale gegen Curacao Neptunus Rotterdam das Europacup-Endspiel. Seit 2010 hatte das kein deutsches Team mehr geschafft. Im Finale unterlagen die Caps dann dem italienischen Meister ASD Parma mit 4:6.

Für eine große Überraschung sorgten sicherlich auch die Volleyballer des TuS Mondorf. In der Saison 2019/2020 war die Mannschaft von Coach Tasos Vlasakidis in die 2. Bundesliga aufgestiegen. In ihrer zweiten Spielzeit trumpften die Mondorfer nun phasenweise ganz groß auf und landeten schließlich auf einem starken vierten Tabellenplatz. Besonders herausstechend war dabei die Leistung von Nico Wegner. Der 25-Jährige wurde zum wertvollsten Spieler der 2. Bundesliga-Nord gewählt.

Den Sprung ganz weit nach vorne haben auch die Tischtennisspielerinnen des TTC GW Fritzdorf geschafft – wenn auch letztlich am grünen Tisch. Obwohl die Saison 2020/21 wegen Corona annulliert wurde, sind die Damen in die 3. Bundesliga aufgestiegen. Verdient, denn in der abgebrochenen Saison lagen die Fritzdorferinnen klar auf Meisterschaftskurs. Gewertet wurde indes das Abschneiden in der Saison 2019/20, in dem der TTC Platz zwei der Regionalliga erreicht hatte. Weil andere Clubs auf den Aufstieg verzichteten, können sich die Grün-Weißen nun ihren Traum von der 3. Bundesliga erfüllen.

Info Foto: grafik Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt.

Und auch in Ippendorf durfte kräftig gefeiert werden. Die Tennis-Damen des HTC SW Bonn holten sich souverän den Meistertitel in der Oberliga. Erstmals seit fast 40 Jahren spielt damit kommende Saison wieder eine Damenmannschaft des HTC in der Regionalliga. Schon nach sieben Spielen und sieben Siegen in der Neunergruppe standen die Schwarz-Weißen als Meister fest. Die letzte, unbedeutende Partie wurde dann verloren – was der anschließenden Aufstiegsparty aber keinen Abbruch tat.

Jetzt hoffen alle vier Teams auf die Krönung einer tollen Saison – wer wird GA-Mannschaft des Jahres?

