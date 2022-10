GA-Sportlerwahl 2022 : Henrik Proske und Michael Kessens im Kurzporträt

Januar-Sieger: Bob-Anschieber Henrik Proske (links). Foto: Wolfgang Hoppe

Bonn Der Siegburger Bob-Anschieber Henrik Proske und Baskets-Center Michael Kessens stehen zur Wahl als GA-Sportler des Jahres 2022.

Nicht viele sind in ihrer ersten Saison in einem Sport so erfolgreich wie Henrik Proske es im vergangenen Winter war. Der Bob-Anschieber, der sonst als Sprinter in der Leichtathletik an den Start geht, konnte gleich mehrere Bobs zu Medaillen „schieben“. So fuhr er im Zweierbob mit Pilot Philipp Zielasko zum Junioren-Europameister-Titel und wurde mit Pilot Laurin Zern deutscher Vize-, sowie deutscher Junioren-Meister. Im Viererbob wurde er zudem Junioren-Vizeweltmeister (mit Pilot Maximilian Illmann) und deutscher Vizemeister.

Der Bob-Anschieber aus der Leichtathletik ist ein Erfolgsmodell. So gewann Sprinterin Alexandra Burghardt bereits olympisches Edelmetal, auch Thorsten Margis sicherte sich als Anschieber von Weltklasse-Pilot Franceso Friedrich in Peking mehrfach Gold und durfte sogar bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen. Proske freut sich, dass die Anschieber nicht vollkommen unberücksichtigt bleiben – obwohl der Pilot den „größten Job“ hat und die „größere Verantwortung“ trägt. Sein Erfolg bescherte ihm den Titel „GA-Sportler des Monats Januar“, wobei er vor Sportlern wie dem jungen Profiboxer Leondrit Gashi oder auch Baskets-Spielmacher Parker Jackson-Cartwright gewählt wurde. Der Monatssieg hat ihm nun die Nominierung für die GA-Jahreswahl eingebracht.

Auch Basketballer Michael Kessens gehört zum Kreis der Kandidaten. Der Center der Telekom Baskets blickt wahrscheinlich auf die beste Saison seiner Karriere zurück und hatte einen großen Anteil am sportlichen Erfolg des Teams. Dadurch wurde er zum GA-Sportler des Monats Februar gewählt. Der in Genf geborene 2,06 Meter große Big-Man sieht den Grund für seine guten Leistungen, aber vor allem in seinen Mitspielern. „Ich bin so gut, weil die Mannschaft gut spielt“, so der Baskets-Star.

Februar-Sieger: Baskets-Center Michael Kessens. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Kessens, der erst mit 17 Jahren mit dem Sport begonnen hat und bis dahin Fußballer war, fühlt sich sehr wohl in Bonn. Er konnte nicht nur mit dem Team die reguläre Saison auf Platz zwei beenden und das Halbfinale erreichen, wo man sich erst im entscheidenden fünften Spiel dem FC Bayern München geschlagen geben musste, er fühlt sich auch in der Stadt wohl. „Ich finde es wunderschön hier. Bonn ist nicht zu groß und nicht zu klein“, sagte die aktuell verletzte Bonner Nummer 6 und ergänzte: „Ich gehe gern an den Rhein, der erinnert mich an den Genfer See, wo ich aufgewachsen bin. Und Berge gibt es am Rhein auch.“ Ein weiterer Pluspunkt für Bonn aus seiner Sicht: „Wir sind auch neben dem Feld ein echtes Team.“

Die Onlineabstimmung läuft noch bis Freitag, 14. Oktober, 24 Uhr.