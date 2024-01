Hockey-Bundesligaspielerin Lena Wenzel vom Bonner THV ist GA-Sportlerin des Monats Dezember

Verdient hat sich Wenzel ihren Titel durch ihre überragenden Leistungen in diesem Winter für den BTHV. Zehn Tore in neun Spielen erzielte sie in der Hallen-Bundesliga, obwohl sie zumeist in Mittelfeld oder Abwehr eingesetzt wird. Nur zwei Spielerinnen in der Liga trafen öfter. Und das Damenteam legte die erfolgreichste Saison in der Clubgeschichte hin. Nie zuvor war der Klassenerhalt in der Bundesliga so früh gesichert worden, der BTHV klopfte sogar an die Tür zum Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft, wurde letztlich Vierter in der Weststaffel.