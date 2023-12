Nachwuchsspieler der Baskets Janne Müller ist GA-Sportler des Monats November

Milovic und Müller arbeiteten insbesondere in der Corona-Zeit viel zusammen. Trotz anderer Angebote blieb das Talent in Bonn. Nächstes Jahr macht er Abitur. Was danach kommt? „Ich weiß es noch nicht“, sagt der GA-Sportler des Monats. Kurz vor dem Abitur will er sich beim Albert-Schweitzer-Turnier in Mannheim präsentieren, der inoffiziellen WM der Junioren, bei der auch schon der junge Dirk Nowitzki oder zuletzt Weltmeister Franz Wagner antraten. „Und danach vielleicht ans College in die USA“, sagt Müller.