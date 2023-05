Nachwuchs-Judoka gewinnt Herrenturnier Jano Rübo ist GA-Sportler des Monats April

Da kommt die frohe Botschaft, die sich Rübo für seine Erfolge im April verdiente – darunter der Gewinn des European Cup in Dubrovnik in seinem ersten Seniorenjahr – gerade recht. „Das freut mich sehr, danke schön“, reagiert der junge Athlet bescheiden wie glücklich über seinen zweiten GA-Monatstitel. Auf den Cup in Kroatien fühlte er sich „bestens vorbereitet“. Bei dem stark besetzten Turnier zog der junge Judoka in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm, in der 53 Kämpfer antraten, souverän ins Halbfinale ein, in dem er sich seinem nationalen Konkurrenten Michel Adam gegenübersah. Nach einem intensiven Kampf der beiden Deutschen „war für mich klar, dass es der schwerste Kampf des Tages war und dass ich das Finale gut gewinnen kann“, resümiert Rübo.