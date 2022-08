Fünf Kandidaten nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats Juli?

Bonn Fünf Athleten aus Bonn und der Region sind für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Juli nominiert: Läuferin Majtie Kolberg, Judoka Jano Rübo, Ruderer Yannick Dörr, Radrennfahrer Max Walscheid und Kanutin Ricarda Funk.

Während der Monat Juni im Zeichen der nationalen Titelkämpfe und der Finals in Berlin stand, reihte sich im Juli eine Weltmeisterschaft an die andere – jeweils mit erfolgreicher Beteiligung aus der Region. Ihre Leistungen auf internationalem Parkett haben Läuferin Majtie Kolberg, Kanutin Ricarda Funk, Ruderer Yannick Dörr, Radrennfahrer Max Walscheid und Judoka Jano Rübo eine Nominierung für die Wahl zum GA-Sportler des Monats Juli eingebracht. Wer den Titel gewinnt, entscheiden wie immer die GA-Leser mit. Noch bis Montag, 15. August, 24 Uhr, können Sie für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten abstimmen.

Auf ihrer Heimtrainingsstrecke, im Eiskanal von Augsburg, paddelte Olympiasiegerin Ricarda Funk , die in Bad Neuenahr-Ahrweiler geboren wurde und in Bad Breisig aufgewachsen ist, bei der Kanuslalom-WM zu zwei Goldmedaillen. Zunächst war sie im Teamwettbewerb mit Elena Lilik und Jasmin Schornberg erfolgreich, drei Tage später gelang ihr auch im Einzel der Gold-Coup. Dabei setzte sie sich wie bei den Sommerspielen in Tokio gegen ihre stärkste Konkurrentin, die Australierin Jessica Fox, durch.

Ebenfalls auf dem Wasser erfolgreich war Yannick Dörr. Auf dem Lago di Varese in Norditalien nahm der 20-Jährige von der Bonner Ruder-Gesellschaft mit dem Leichtgewichts-Vierer der Männer an der U23-WM teil. In einem schnellen Rennen mussten Dörr, Adrian Reinstädter, Tim Streib und Oskar Kroglowski nur das Boot aus Italien vorbeiziehen lassen, das in 5:45,42 Minuten zudem eine neue Weltbestzeit aufstellte. Mit einer Zeit von 5:49,70 Minuten holte sich das deutsche Quartett die Silbermedaille.