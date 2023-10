Kandidaten zur GA-Sportlerwahl Schlagkraft und Schnelligkeit

Die Kampfsportlerin hatte ein sehr erfolgreiches Debütjahr. Sechsmal stieg die Rheinbacherin, die nebenbei auch noch Psychologie studiert, 2022 in den Ring. Sechsmal verließ Liegmann selbigen siegreich. Das größte Highlight der noch jungen Boxkarriere stellte ein Kampf in der 20.000 Menschen fassenden O2-Arena in der englischen Metropole London dar. Am 15. Oktober des vergangenen Jahres stellte sich Liegmann im Federgewicht der Britin Bec Connolly und setzte sich souverän nach Punkten durch.