GA-Sportlerwahl : Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt ist zurück im Wettkampfgeschehen

Bonn Der Kanute hat die ersten Rennen bestritten. Nun bereitet sich der Rekordgewinner bei der GA-Sportlerwahl auf die Deutschen Meisterschaften im Einer-Kajak vor.

In diesem Jahr ist allerdings auch für Max Rendschmidt die Saison fast schon vorbei, ehe sie so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Mitte März bereitete sich der 26-Jährige in Sevilla auf die Olympischen Spiele in Tokio vor, als die Verbreitung des Coronavirus in Europa für einen jähen Abbruch des Trainingslagers sorgte. „Eigentlich waren zwei Trainingswochen angesetzt. Mit der Zeit wurde aber klar, dass wir vorher nach Hause reisen müssen, und unsere Betreuer haben uns gesagt, dass wir unsere Sachen bereithalten sollten“, erinnert sich Rendschmidt. „Dann ging es auf einmal ganz schnell, und wir sind in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aufgebrochen.“