Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Leander Ihle verbindet Fleiß, Ehrgeiz und jede Menge Talent

Leander Ihle ist auch Querfeldein nicht zu stoppen. Foto: Holger Teusch

Bonn Langstreckenläufer Leander Ihle gehört zu den Besten seines Jahrgangs. Den Kreisrekord über 10.000 Meter hat er praktisch pulverisiert. Dafür gewann er die Wahl zum GA-Sportler des Monats März.

Das Rennen um den Titel ist eröffnet. Noch bis zum 23. September, 0 Uhr, können die Leser des General-Anzeigers den GA-Sportler des Jahres 2021 wählen. Sieben Athleten und vier Mannschaften stehen zur Wahl. Darunter ist auch Leander Ihle. Der Langstreckenläufer gewann die Wahl im März.

Der mittlerweile 17 Jahre junge Langstreckenläufer der LAZ Puma Rhein-Sieg sicherte sich den Monatssieg seinerzeit für seinen Kreisrekord bei den Nachwuchsläufern über 10 000 Meter, wobei er die alte Bestmarke in seiner Altersklasse praktisch pulverisierte. Dabei hatte der in Berghein wohnende Nachwuchsläufer eigentlich in einer ganz anderen Sportart begonnen. Bis zu einem Alter von 15 Jahren spielte Leander beim SV Bergheim Fußball. Doch zusätzlich zu den Übungseinheiten absolvierte der Schüler nebenher Lauf- und Radtrainings, was ihm immer besser gefiel. „Anfangs mit meinem Vater, aber der konnte irgendwann nicht mehr mithalten“, schmunzelt das Lauftalent.

Insofern war der komplette Wechsel zur Leichtathletik nur folgerichtig und konsequent. Seither konzentriert sich Leander auf das Laufen und spult bis zu 20 Kilometer herunter – pro Tag wohlgemerkt. Egal, welche Fachleute in diesen Tagen über Leander befragt werden, alle sind begeistert. „Wenn Leander konstant trainieren kann, gibt es nicht viel, was ich ihm nicht zutraue“, meint etwa sein Trainer Lucas Hermes. Voll des Lobes über Leander ist auch LAZ-Cheftrainer Thomas Eickmann, der ehemalige Spitzen-Marathonläufer. „Ich habe selten einen Jungen gesehen, der so viel Fleiß und Ehrgeiz zeigt und das gepaart mit solch einem Talent.“

Nach nur einem halben Jahr Leichtathletik-Training hatte Leander an seinem ersten großen Wettkampf teilgenommen, den Deutschen Crossmeisterschaften 2020 – damals als 15-Jähriger – und sicherte sich dabei gleich die Bronzemedaille. Und das, obwohl die meisten anderen Teilnehmer ein Jahr älter waren als der Bergheimer.

Info Foto: grafik Die Topsportler des GA-Verbreitungsgebiets haben Anerkennung verdient. Deshalb wählen die Leser ihre Sportler des Monats. Und aus allen Monatssiegern wird der GA-Sportler des Jahres gekürt.

