Sportlerin des Monats August : Leichtathletin Majtie Kolberg gewinnt die Wahl

Bonn 800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg hat die Wahl zur Sportlerin des Monats August gewonnen. Die Leichtathletin setzte sich unter anderem gegen den Kanuten Max Rendschmidt durch.

Es läuft bei Majtie Kolberg. Weil sie läuft – und das außerordentlich schnell. Mit einer persönlichen Bestzeit von 2:02,58 Minuten über 800 Meter stand die Leichtathletin der LG Kreis Ahrweiler im Juli sogar kurzzeitig an der Spitze der nationalen Jahresrangliste. Anfang August folgten ein starker vierter Platz bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig und die Bestätigung ihrer Bestleistung mit einer Zeit von 2:02,77 Minuten.

Harte Arbeit wird belohnt

Im Moment weilt die 19-jährige Mittelstreckenläuferin gemeinsam mit anderen Bundeskaderathleten im Höhentrainingslager in Sankt Moritz, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Dauerläufe, Aquajogging oder Wanderungen stehen auf der Agenda – trainiert wird zweimal täglich. „Das ist schon ein ordentliches Pensum. Nach einem Trainingstag freuen wir uns alle auf unser Bett“, sagt Kolberg. „Es tut aber einfach gut, nach dem coronabedingten Solotraining wieder in einer Gruppe zu trainieren und nicht allein sein Programm abspulen zu müssen.“

Kolberg selber machte sich Mitte März gerade auf den Weg ins Trainingslager in die USA. Den ersten Flug hatte sie schon hinter sich gebracht, als sie die Meldung erreichte, dass sie wohl noch in die USA würde einreisen, aber danach nicht allzu bald wieder ausreisen können. „Dann bin ich wieder zurückgeflogen und war natürlich erst einmal gefrustet“, sagt sie. „Letztendlich habe ich die Zeit aber genutzt, indem ich gut trainiert habe und verletzungsfrei geblieben bin.“

Kolberg ist sehr heimatverbunden

Trainiert wird gewöhnlich beim ASV Köln in Müngersdorf, bei Wettkämpfen tritt Kolberg aber immer noch für die LG Kreis Ahrweiler an. Das liege an ihrer Heimatverbundenheit und auch an der Unterstützung lokaler Sponsoren, sagt die 19-Jährige.