„Die ganze Stadt soll stolz auf uns sein“ Leon Kratzer ist GA-Sportler des Monats März

Einen entscheidenden Anteil an seiner enormen Leistungssteigerung sieht Kratzer bei seinem Coach. „Tuomas Iisalo verlangt sehr viel von uns“, erklärt er. Konzentration, Kampf und auch Disziplin gehören zu den Eigenschaften, die der Trainer fordert. Gerade an Letzterer hat Kratzer gearbeitet, vor allem in puncto Foulspiel. Denn während er sich in der Vergangenheit häufig früh in Foulprobleme brachte, gerät er heute selten in Gefahr, nach dem fünften Vergehen vom Spiel ausgeschlossen zu werden. „Da war in den vergangenen Jahren auch oft Frust dabei, der zu unnötigen Fouls geführt hat“, sagt er und spricht damit seine „nicht gerade optimalen Leistungen“ in seinen ersten beiden Baskets-Jahren an. Jetzt bleibt er ruhiger und ist deutlich erfolgreicher.