Marathon-Läufer der LAZ Puma Rhein-Sieg : Luke Kelly ist GA-Sportler des Monats April

Bonn Überragender Sieg beim renommierten Hamburg-Marathon: Langläufer Luke Kelly hat die Wahl zum GA-Sportler des Monats April gewonnen.

Sieben Tore in vier Spielen in der Fußball-Regionalliga West: Der 24-jährige Fußballspieler Serhat-Semih Güler vom Bonner SC hat die Wahl zum GA-Sportler des Monats März gewonnen.

Ein bisschen Werbung in eigener Sache habe er schon gemacht, berichtet Kelly schmunzelnd. Ein Aufruf über seine Social-Media-Kanäle – und seine Follower stimmten in großer Anzahl für ihn ab. Und das sind nicht gerade wenig. 28 000 Menschen folgten ihm aktuell auf den diversen Kanälen, berichtet Kelly. Da hatte die starke Konkurrenz keine Chance gegen den Lohmarer, der letztlich Motorsport-Ass Fabian Schiller und den Triathleten Lasse Lührs auf den gemeinsamen zweiten Rang verdrängte.

Verdient hat er sich seinen Sieg durch seine überragende Leistung beim renommierten Hamburg-Marathon. In 2:44:41 Stunden rannte der junge Läufer durchs Ziel, verbesserte seine vorherige Bestmarke um rund 30 Minuten und gewann mit großem Vorsprung das Rennen in der Altersklasse U23.

Vater motivierte Luke zum Halbmarathon

Dabei war es überhaupt erst Kellys zweiter Wettkampf über die Königsstrecke der Langläufer. Seinen ersten hatte er vor vier Jahren ebenfalls in Hamburg bestritten und gewonnen. In Zukunft sollen es aber mehr werden. „Ich möchte gerne professionell Marathon laufen“, sagt Kelly. Dafür trainiert er bis zu zweimal täglich, läuft vor dem Frühstück und noch einmal abends. Vor dem Wettkampf in Hamburg kam er auf 190 Kilometer pro Woche. Auf den Geschmack hat Kelly sein Vater Joey gebracht. Das ehemalige Mitglied der Popband „The Kelly Family“ ist seit Jahren als Extremausdauersportler aktiv. „Als ich 13 war, hat mich mein Vater zu einem Halbmarathon überredet. Seitdem laufe ich“, sagt Luke Kelly. Jahrelang habe er mit seinem berühmten Vater zusammen trainiert, angeleitet von Eickmann, dem früheren Spitzen-Marathonläufer und heute sportlichen Leiter der LAZ Puma Rhein-Sieg. Mittlerweile kümmert sich Eickmann fast ausschließlich um Kelly Junior. „Für mich ist Thomas wie mein Opa. Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis“, sagt Kelly.