Erneut ausgezeichnet : Bonn Capitals wieder Mannschaft des Jahres

Bonn Die Bonn Capitals haben zum dritten Mal die Auszeichnung zur GA-Mannschaft des Jahres erhalten. Bei der Wahl setzten sich die Baseballer gegen die Telekom Baskets Bonn und den TuS Mondorf durch.

Doch es war ein heißes Rennen zwischen drei sehr erfolgreichen Mannschaften, das die Capitals letztlich knapp für sich entschieden. Denn die Telekom Baskets Bonn waren den Baseballern bei Lesern und Jury haarscharf auf den Fersen. Immerhin hatten die Baskets nach zwei sehr schweren Jahren in der Bundesliga, in denen sie nur gerade so den Klassenerhalt geschafft hatten, einen unglaublichen Lauf in der vergangene Saison hingelegt. In der regulären Spielzeit wurde das Team von Headcoach Tuomas Iisalo Zweiter, noch vor dem EuroLeague-Viertelfinalisten FC Bayern München. Und auch in den Playoffs schlugen sich die Bonner überragend, fertigten erst die Hamburg Towers mit 3:0 ab, um dann nach großem Kampf und äußerst unglücklich im Halbfinale den Bayern im fünften und entscheidenden Spiel zu unterliegen. Platz drei der Wahl ging an den TuS Mondorf, mit einem minimalen Rückstand auf die beiden Topteams. Die Mondorfer hatten sich am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten Moerser SC zum Meister der 2. Volleyball-Bundesliga gekürt.