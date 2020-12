Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Maria-Luisa Esser vom BTHV ist Kandidatin für den Monat Januar

Bonn Wahl zum GA-Sportler des Jahres: Hockeyspielerin Maria-Luisa Esser vom Bonner THV ist die Kandidatin für den Monat Januar.

„Natürlich freue ich mich über diese Wahl“, sagte Esser. „Aber es ist in erster Linie auch eine schöne Auszeichnung für die gesamte Mannschaft.“ Mit ein wenig Glück schaffte der BTHV den Klassenerhalt in der ersten Hallenhockey-Liga. Maßgeblich daran beteiligt war Angreiferin Esser. Sie steuerte in neun Partien sieben Tore bei. Die entscheidenden drei Punkte für den Klassenerhalt erhielt der Verein allerdings am grünen Tisch.