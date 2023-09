Kanu-Weltmeister aus Bonn Max Rendschmidt ist GA-Sportler des Monats

Als ihn der Anruf erreicht, liegt Max Rendschmidt auf dem Sofa in Ramersdorf. Entspannen, ausruhen, einfach mal nichts tun. Ein dreimaliger Olympiasieger wie er am helllichten Tag auf der Couch? Klar, denn in diesen Tagen legt der Bonner eine lohnende Pause ein, nach einer strapaziösen Saison, die wie er sagt, „holprig begann“, dann aber mit dem Triumph bei der Kanu-Weltmeisterschaft im Vierer in Duisburg Ende August ihren Höhepunkt erfuhr. Der Anruf hielt einen Erfolg bereit in einer Zeit, in der der Bonner keinen erfolgreichen Paddelschlag zu leisten hat, ehe er Anfang/Mitte Oktober wieder ins Training einsteigt, der Beginn der Olympiasaison. Zwar ist er nicht gleich heruntergepurzelt vom Sofa, als er die Nachricht erfuhr. Doch gefreut hat er sich natürlich schon, sehr. „Das ist ja cool“, entfährt es dem Spitzenkanuten. Das „Coole“, von dem er gerade in Kenntnis gesetzt wurde, ist seine Wahl zum Sportler des Monats August, in der er sich vor Handbikerin Annika Zeyen und dem Beueler Badmintonspieler Max Weißkirchen durchsetzte.