Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Max Rendschmidts goldene Reise zu EM und Olympia

Bonn Kanurennsportler Max Rendschmidt hat wieder einen goldenen Sommer erlebt. Erst Edelmetall bei der Europameisterschaft, dann bei Olympia in Tokio. Die GA-Leser machten ihn zum Sportler des Monats im Juni.

Die Vorzeichen für den Olympiasieg in Tokio standen übrigens zwischendurch gar nicht gut. Denn beim Verladen am Flughafen wurde das Olympiaboot beschädigt, ein Totalschaden: „Der Gabelstapler war´s“, berichtete Rendschmidt damals. Glücklicherweise gab es insgesamt drei baugleiche Boote. Das zweite wurde verladen, kam unbeschadet und rechtzeitig an und wurde so zum Glücksbringer. Bis zum Abflug nach Japan trainierte Rendschmidt mit dem dritten baugleichen Boot bei seinem Verein KG Essen.