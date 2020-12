Wahl zum GA-Sportler des Jahres : Max Weißkirchen überzeugt im Februar mit zwei Titeln

Bonn Für Max Weißkirchen war der vergangenen Februar ein sehr erfolgreicher Monat: Der Beueler Badminton-Spieler gewann seinen dritten deutschen Einzeltitel und war auch bei den Austrian Open erfolgreich.

Anfang Februar feierte das Ass im Trikot des Bundesligisten 1. BC Beuel seine dritte Einzelmeisterschaft in Folge in Bielefeld. Weißkirchen setzte sich in drei Sätzen gegen den Bergisch Gladbacher Max Schänzler durch. Doch das sollte nicht der einzige Erfolg für den 24-Jährigen in diesem Monat sein.