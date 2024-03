Judoka aus Bonn Nouri Günther ist GA-Sportler des Monats Februar

Der 19-Jährige setzte sich bei der Wahl zum Sportler des Monats gegen den Badmintonspieler Daniel Hess sowie den Handballer Fabian Struif durch. Der zweitplatzierte Hess vom 1. BC Beuel holte mit der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft in Polen im Herrendoppel die Bronzemedaille. Damit verhalf er dem Team zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft in China Ende April. Struif landete auf dem dritten Platz, nachdem er im Februar regelmäßig und in wichtigen Spielen traf und somit die Tabellenführung der TSV Bonn rrh. in der Handball-Regionalliga sicherte.