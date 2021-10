Auszeichnung im Rahmen der GA-Sportler-Ehrung : Oberkasseler FV und SV Bergheim erhalten Fairplay-Preis

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der Oberkasseler FV und der SV Bergheim sind mit dem Fairplay-Preis ausgezeichnet worden. Sie erhielten den Preis stellvertretend für alle Sportvereine, die in den Flutgebieten geholfen haben.

Sascha Strack musste nicht lang überlegen. Beeindruckt von der Idee seiner Spieler, griff der Trainer des Oberkasseler FV zum Telefon und sagte das angepeilte Testspiel ab. Statt Fußball zu spielen, so hatten es die Bezirksliga-Kicker aus dem Ort am Rhein vorgeschlagen, wolle man doch lieber an die Ahr fahren und den Menschen im Kata­strophengebiet helfen. „Das war uns allen viel wichtiger als Fußball“, erinnert sich Strack.

Mit ihrer Hilfsbereitschaft waren die Oberkasseler, die in ihre grünen OFV-Trikots gekleidet in Mayschoß Keller leer pumpten, Häuser ausräumten und entkernten, nicht allein. Viele Sportvereine aus der gesamten Region haben in den vergangenen Monaten mitangepackt, um die Menschen an Ahr, Erft und Swist, die in der Flut am 14. Juli praktisch alles verloren haben, zu unterstützen. So wie der SV Bergheim, dessen Spieler gleich mehrfach in Ahrweiler aktiv waren und zudem mehr als 8000 Euro an Spenden gesammelt haben. Um diesen Einsatz, diese unglaubliche Solidarität mit den betroffenen Menschen zu würdigen, wurden die Oberkasseler und Bergheimer, stellvertretend für tausende Helfer und Millionen Spender mit dem Fairplay-Preis des General-Anzeigers ausgezeichnet.