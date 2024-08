Lasse Lührs ist GA-Sportler im Juli Beim Bonner Olympiasieger liegt der Eiffelturm noch auf dem Küchentisch

In der Staffel wollte sich der Bonner in Paris darum einmal mehr beweisen. „Als Weltmeister der Staffel der letzten zwei Jahre waren wir in gewisser Weise favorisiert, und unser Ziel war auch ein Medaillenrang“, wusste er. „Dass das dann tatsächlich geklappt hat und dass es dann auch noch der erste Platz geworden ist, das habe ich so schnell gar nicht begreifen können.“ Als Lührs an dritter Position das Zepter von seiner Vorläuferin Lisa Tertsch an der Spitze des Feldes übernahm, lag es an ihm, den Plan, „immer vorn dabei zu sein“, weiter umzusetzen. „So viel ist mir da nicht durch den Kopf gegangen“, erinnert sich der Bonner. „Ich war sehr fokussiert.“ Denn er weiß: „Gerade in der Staffel werden Fehler hart bestraft.“