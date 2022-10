GA-Sportler des Jahres 2022 : Parker Jackson-Cartwright und André Sanita im Kurzporträt

Bonn GA-Sportler des Jahres 2022: Baskets-Spielmacher Parker Jackson-Cartwright und Florettfechter André Sanita sind nominiert.

Bei seiner dritten Nominierung hatte sich Parker Jackson-Cartwright endlich durchgesetzt. Im Mai gewann „PJC“ den Titel „GA-Sportler des Monats“. Der ehemalige Spielmacher der Telekom Baskets Bonn hatte zuvor eine überragende Saison auf dem Hardtberg gespielt. Der Point Guard erhielt als erster Bonner Spieler die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) der Basketball-Bundesliga-Saison 2021/2022 und knackte auch gleich zweimal die magische Marke von 40 Punkten in einem Spiel. In der Viertelfinalserie gegen die Hamburg Towers brillierte er mit im Schnitt 36 Punkten pro Spiel, wodurch er in jedem der drei Spiele sowohl Topscorer wurde als auch die Baskets in die Playoff-Halbfinals führte. Dank seines Monatssieges ist PJC nun einer von insgesamt zwölf Athletinnen und Athleten, die für die Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2022 nominiert sind. Das internationale Interesse an dem US-Amerikaner war allerdings so groß, dass er nach dieser herausragenden Saison den Hardtberg verlassen hat und in der aktuellen Spielzeit für den französischen Erstligisten LDLC Asvel Villeurbanne auf Punktejagd geht.