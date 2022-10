GA-Sportlerwahl 2022 : Ricarda Funk und Moritz Witten im Porträt

Bonn Kanuslalom-Weltmeisterin Ricarda Funk und Ruderer Moritz Witten stehen zur Wahl zum GA-Sportler des Jahres 2022.

Die in Bad Neuenahr-Ahrweiler geborene Funk hat als einzige Sportlerin aus dem diesjährigen Kandidatenkreis den Monatssieg gleich zweimal abräumen können. Nach Olympiagold in Tokio gewann Funk im vergangenen Jahr auch den Weltmeistertitel – und dafür auch den Titel „GA-Sportlerin des Monats“. Die zweite Wahl folgte dann im Juli dieses Jahres, nachdem die Slalom-Kanutin ihren WM-Titel im Kajak-Einer erfolgreich auf ihrer Heimstrecke in Augsburg verteidigen konnte. Neben dem wiederholten Einzelerfolg gelang es Funk zudem, gemeinsam mit Elena Lilik und Jasmin Schornberg, den Teamwettbewerb für sich zu entscheiden. Funks nächstes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Goldmedaillengewinnerin aus Tokio möchte ihren Erfolg wiederholen.