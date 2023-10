Kandidaten zur GA-Sportlerwahl 2023 Kraft und Raffinesse

Sportkennern aus Bonn und der Region wird der Name Jano Rübo bereits seit geraumer Zeit ein Begriff sein. Der 20-jährige Judoka sicherte sich im April bereits seinen zweiten GA-Monatstitel. In seinem ersten Seniorenjahr ließ Rübo auch direkt weitere Erfolge folgen. So gewann der junge Bonner den European Cup in Dubrovnik. Bei dem stark besetzten Turnier in Kroatien zog der Judoka in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm, in der 53 Kämpfer antraten, souverän ins Halbfinale ein, in dem er sich seinem nationalen Konkurrenten Michel Adam gegenübersah. Nach zwei weiteren intensiven Kämpfen stand der Titel fest.