Profiboxerin aus Rheinbach Sarah Liegmann ist GA-Sportler des Monats Oktober

Doch bei aller Anspannung im Vorfeld des großen Showdowns und aller Anerkennung im Nachgang ist Liegmann auch froh, dass mittlerweile ein wenig Ruhe eingekehrt ist. Aber komplett herunterzufahren, das entspricht auch nicht ihrer Art, „deshalb bin ich nach drei Tagen schon wieder joggen gegangen“, erzählt die ambitionierte Athletin mit einem Lächeln. Froh sei sie zumindest, dass in den nächsten Monaten keine Kämpfe mehr anstehen. „Ich lege mir das Training gerade so, wie es in meinen Alltag passt. Sonst lege ich mir den Alltag so, wie er in mein Trainingsprogramm passt.“