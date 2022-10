GA-Sportler des Jahres 2022 : Serhat-Semih Güler und Luke Kelly im Kurzporträt

Bonn Fußballspieler Serhat-Semih Güler und Langstreckenläufer Luke Kelly sind für die Wahl zum GA-Sportler des Jahres nominiert.

Mit sieben Toren in sechs Spielen war der März der erfolgreichste Monat in der bisherigen Karriere von Serhat-Semih Güler. Beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Köln gelang dem Stürmer des Bonner SC in der Fußball-Regionalliga ein wichtiger Treffer, gegen Düsseldorf, Homberg und Wuppertal traf er sogar jeweils doppelt. „Der März war ein toller Monat für die Mannschaft – und natürlich auch für mich“, sagte Güler. Seine Torjagd brachte ihm im März auch den Titel „GA-Sportler des Monats“ ein. Gemeinsam mit elf weiteren Athleten aus Bonn und der Region steht der 25-Jährige nun zur Wahl als „GA-Sportler des Jahres 2022“. Wer den Titel gewinnt, entscheiden die GA-Leserinnen und Leser sowie eine Expertenjury.